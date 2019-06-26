468 صوتا تدفع أبانمي لرئاسة الفيحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الرياض أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية عن فوز قائمة عبدالله أبانمي برئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الفيحاء السعودي لكرة القدم بعد حصوله على أغلبية أصوات الجمعية العمومية بمجموع 468 صوتا. جرى ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الفيحاء، والتي عقدت مساء أمس الأول بمقر النادي. وسيتولى المجلس الجديد إدارة النادي 4 سنوات مقبلة، حيث يضم مجلس الإدارة الدكتور ماهر أباحسين، وماجد الحربي، وأمجد القديري، وعثمان الشنيفي، وحسام الربيعة.



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