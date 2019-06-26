فتاة أزمة عمرو وردة تشكر أجيري على رد فعله من ما حدث

قامت الفتاة المكسيكية بتوجيه الشكر إلى المدير الفني للمنتخب الوطني خافيير اجيري، وهي صاحبة أزمة عمرو وردة الأخيرة مع الفتاة المكسيكية جيوفانا فال، من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر لتبادل التدوينات.

حيث قد صرحت الفتاة من خلال تدوينه على الحساب الخاص بها من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنها سعيده بوقوف إدارة المنتخب معها، وذلك بعد ساعات من قرار المدير الفني للمنتخب المصري، خافيير اجيري بوقف عمرو وردة من الخوض في مباريات المنتخب الوطني، واستبعاده من المعسكر الخاص بالفريق بعد أن تم التشاور مع الجهاز الفني والإداري لفريق المنتخب، وجاء ذلك القرار في أطار المحافظة على حالة الانضباط والالتزام التي يجب أن تكون متواجدة في الفريق وبين اللاعبين.