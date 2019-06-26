استبعاد عمرو وردة من المنتخب المصري مدى الحياة

اعلن مصدر في اتحاد الكرة، بأن قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، جاء باستبعاد اللاعب عمرة وردة من المنتخبات الوطنية، وأن ذلك القرار سيكون مدى الحياة، ولن يخوض اللاعب مباريات المنتخب مرة أخرى، وتأكد المجلس من سوء سلوك اللاعب، وأنه له الكثير من الأفعال الغير أخلافية، وأنه تورط في اكثر من مرة بواقعات تحرش جنسي.

كما قد قرر المهندس هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر فريق المنتخب، وجاء ذلك القرار بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب، وجاء القرار للمحافظة على أخلاق وانضباط اللاعب المصري داخل المنتخب الوطني ويجب عليه التركيز في الأداء وخوض المباريات القادمة.