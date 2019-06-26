كورة لايف live مشاهدة مصر والكونغو بث مباشر yalla shoot يلا شوت رابط ماتش منتخب مصر بث مباشر اليوم...

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اون لاين yalla shoot بدون تقطيع عبر رابط اليوتيوب بجودة عالية hd، حيث يلتقي منتخب مصر في ثاني مبارياته بكاس الأمم الأفريقية اليوم ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في حضور ما يقرب من 80 ألف متفرج بملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة منتظرة من كافة الجماهير في مصر، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية، مباراة مصر اليوم بث مباشر bein sport.

مباراة مصر والكونغو بث مباشر kora live، مصر والكونغو بث مباشر، تبدأ المواجهة في تمام العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنية بتوقيت غرينتش، ويعلق عليها عبر قناة بي ان سبورت المعلق المصري الكبير علي محمد علي، وستعرض المباراة على قناة تايم سبورت باستوديو تحليلي يقدمه أحمد وبير ويعلق على المواجهة علي سعيد الكعبي، مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم بدون تقطيع.

مصر والكونغو بث مباشر اليوم

مصر والكونغو بث مباشر بدون تقطيع، وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استبعد اليوم اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق لكاس الأمم، نتيجة لبعض التصرفات الغير أخلاقية التي أقدم عليها اللاعب في الفترة الأخيرة والتي كان أخرها التحرش لفظياً بأحدي الموديلز، وأرسال بعض الكلام الأباحي والفيديوهات الغير لائقة للجنس الأخر، وهو ما جعل هناك رأي عام ضده÷ ففضل الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاده من القائمة واستكمال البطولة بـ 23 لاعب فقط.

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مشاهدة مباراة مصر بث مباشر اليوم بجودة عالية اون لاين، مصر كانت قد فاز في مباراة افتتاح كاس الأمم الأفريقية يوم الجمعة الماضي على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف أحرزه اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الشوط الأول، في مباراة لم يقدم فيها أى من اللاعبين الأداء المنتظر منهم، وستكون مباراة الكونغو فرصة من أجل أن يلعب الفريق بمستوي أفضل يطمئن من خلال الجماهير، وسنكون متابعين لمشاهدة مباراة مصر والكونغو اون لاين على الأنترنت كورة ستار.

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بث مباشر مصر والكونغو يلا شوت، مباراة مصر والكونغو دائماً ما تكون مثيرة للغاية، وكان المنتخب المصري في بطولة عام 2006 التي أقيمت فاز على الكونغو الديمقراطية في دور الثمانية من البطولة بنتيجة 4-1، وكان الفريق المصري التقي أيضاً بالكونغو عندما استضاف البطولة عام 1974 في الدور قبل النهائي عندما كانت تسمي الكونغو وقتها “زائير” لكن المباراة تأتي بذكريات سيئة للمصريين، فبعد التقدم بهدفين في الشوط الاول، عاد منتخب الكونغو وفاز بثلاثية في الشوط الثاني ليتأهل إلي النهائي ويفوز بالبطولة.