القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء 26-6-2019 واستبعاد عمرو وردة

يخوض المنتخب الوطني ثاني مبارياته أمام منتخب الكونغو اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن استعد لاعبي الفريق إلى خوض تلك المواجهة اعتماداً على الملاحظات التي سجلها خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري في ماتش مصر وزيمبابوي الجمعة الماضية، حيث يبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة مصر والكونغو

ستقوم قناة Bein Sport HD Max بنقل اللقاء – لم يتم تحديد المعلق.

ستقوم قناة تايم سبورت الأرضية بنقل اللقاء مساء الليلة – لم يتم تحديد اللقاء.

وبالطبع الجميع يود متابعة مباراة مصر والكونغو بث مباشر بسبب وجود هداف الدوري الإنجليزي والفرعون المصري محمد صلاح ضمن تشكيلة المنتخب اليوم أمام الكونغو، وسط خطة هجومية تكفل تحقيق أهداف تسعد الجماهير المصرية وعشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء الموافق 26-6-2019 في ليلة كروية أكثر من رائعة.

هذا ولن يشارك اللاعب عمرو وردة في مباراة مصر والكونغو اليوم، بسبب الواقعة التي قام بها بعد مباراة مصر وزيمبابوي مما تعمل على الإساءة بسمعة منتخب مصر، بينما رد اللاعب أن الصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مفبركة.