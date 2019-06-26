مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر كورة ستار kora star بث مباشر مباراة مصر والكونغو beIN max كورة...

مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر الكونغو ومصر kora star مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر مباراة مصر والكونغو الاسطورة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت مصر بث مباشر كورة لايف الكونغو، يستعد المنتخب المصري اليوم لخوض ثاني لقاءاته في بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب الكونغو، ويحتل منتخب مصر المركز الثاني قبل لقاء اليوم بعد أوغندا بفارق الأهداف، وتُحاول مصر الحصول على الثلاث نقاط للصعود إلى مرحلة الأدوار الإقصائية حيث دور الستة عشر من البطولة.

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الكونغو ومصر بث مباشر مشاهدة ماتش مصر والكونغو كورة أون لاين مباراة مصر والكونغو كورة لايف مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت مباراة مصر والكونغو الاسطورة للبث المباشر مباراة مصر والكونغو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت جرينتش والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX 2 HD وbeIN SPORTS MAX 1 HD بتعليق علي محمد علي، وكذلك تُذاع المباراة على التردد الأرضي حيث قناة time sports الناقلة للبطولة في مصر.

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مباراة مصر والكونغو بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر مصر مباراة مصر والكونغو بث مباشر مشاهدة مباراة الكونغو ومصر كورة ستار مباراة الكونغو ومصر يلا شوت الجديد مباراة الكونغو اليوم بث مباشر، ومن الجدير بالذكر أن المنتخب قد ظهر بمستوى جيد في المباراة الافتتاحية بالبطولة أمام زيمبابوي، ويذكر التاريخ أن منتخب مصر قد فاز على الكونغو في ربع نهائي بطولة إفريقيا 2006 التي تُوجت مصر بها، ويتطلع المنتخب المصري إلى الوصول لنهائي البطولة هذا العام والتتويج بها لإسعاد الجماهير المصرية.

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