موعد مباراة مصر والكونغو الليلة على استاد القاهرة|| التشكيل المتوقع للمباراة والقنوات المفتوحة...

تقام الليلة مباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعي المنتخب المصري الليلة في حسم الصعود للدور الثاني، وعدم الدخول في حسابات أخري خاصةً أن المنتخب يحتل المركز الثاني قبل مواجهة الليلة، ويتصدر المجموعة منتخب أوغندا بفارق الأهداف عن منتخب مصر.

تستضيف مصر البطولة بمشاركة 24 منتخب للمرة الأولي في تاريخ البطولة، مقسمة على 6 مجموعات على 6 ملاعب مختلفة هي استاد القاهرة ، استاد الدفاع الجوي، استاد السلام في القاهرة، استاد الأسكندرية، استاد الأسماعيلية، استاد السويس.

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التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الليلة ضد الكونغو

من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر نفس التشكيل الذي خاض به المنتخب اللقاء الأول ضد زيمبابوي كالأتي.

جراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، أحمد المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم : مروان محسن.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الليلة

طرفي اللقاء توقيت المباراة ملعب المباراة القنوات الناقلة للمباراة حكم المباراة منتخب مصر/ منتخب الكونغو العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة- الحادية عشر بتوقيت السعودية استاد القاهرة الدولي قناة تايم سبورت التردد الأرضي، قنوات بي إم سبورت ماكسHD1 HD2 الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز

في نهاية المقال نتمنى مشاهدة مباراة ممتعة يستمتع بها عشاق الساحرة المستديرة.