مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر..koora star بث مباشر uganda vs zimbabwe

مشاهده بث مباشر مباراه اوغندا في الجوله الثانيه من المجموعه الاولى مباريات كاس امم افريقيا لكره القدم و هي المباراه الثانيه لكل فريق في الامم السابقه المنتخب الاوغندي ان تقابل مع منتخب الكونغو فاز عليه بهدفين نظيفين بينما تعرض المنتخب الزيمبابوي للهزيمة من منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء احرزه محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر واحتل المنتخب الاوغندي قمةا لمجموعه بفارق الاهداف عن منتخب مصر

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الشوط الأول الدقيقة الثامنة النتيجة 0/0

تشكيل منتخب اوغندا

منتخب أوغندا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو.

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خط الدفاع: موجابي، موكيبي، جودفري والوسيمبي وحسن واساوا.

خط الوسط: خالد أوتشو، فاروق ميا، عبده لومالا وميشيل أزيرا.

الهجوم: إيمانويل أوكي وباتريك كادو.

تشكيل منتخب زيمبابوى ضد أوغند

تشيجوفا فى حراسة المرمى – داريكوا – موديمو – هاديبى – لونجا – دانى فيرى – كاموسوكو – كارورو – خاما بيليات – موسونا – تالنت تشوابيوا.

الدقيقة 21 النتيجة أصبحت تقدم أوغندا بهدف