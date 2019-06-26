مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت Yalla shoot كورة لايف بث مباشر مصر والكونغو كورة ستار...

رابط مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت Yalla shoot Egypt كورة لايف بث مباشر مصر والكونغو كورة ستار Kora كورة اون لاين بث مباشر مصر يوتيوب الاسطورة جول العرب بجودات متعددة بث مباشر مصر، تنتظر الجماهير العربية لاسيما الجمهور المصري بشغف كبير مباراة الليلة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية والتي تنطلق في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة لمتابعة ما ستؤل إليه النتيجة وهل تلتحق مصر بالمنتخب النيجيري في حجز بطاقة التأهل لدور الستة عشر.

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بث مباشر مصر والكونغو كورة ستار Kora star يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر كورة لايف بث مباشر مصر كورة اون لاين يوتيوب يلا شوت مصر والكونغو بث مباشر لايف بلس، وتتحدث التقارير الصحفية حول نية المدير الفني للمنتخب أجيري لتثبيت التشكيل الذي بدأ به لقاء زيمبابوي حتى يتجانس اللاعبين سويا ويقدموا أفضل ما لديهم وأنه في حالة وجود تغيير فسيكون وحيدا وليس في أكثر من لاعب، ولن يكون أحمد حجازي مستبعدا أو على مقاعد البدلاء فسيخوض اللقاء مرتديا واقيا للأنف.

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