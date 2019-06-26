يلا bein لايف مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت جول live كاس الامم الافريقية ماتش منتخب...

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شاهد لايف مباراة مصر والكونغو على “تايم سبورت”

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تقام مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى أمم أفريقيا بين منتخبى مصر والكونغو الديمقراطية، بث مباشر مباراة مصر والكونغو بين سبورت, بث مباشر مباراة مصر والكونغو بدون تقطيع, بث مباشر مباراة مصر والكونغو وتنطلق المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية الدولى.

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