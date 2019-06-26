شريف إكرامي ينعي وفاة والد أحمد حسام ميدو

كتب: أحمد أبوعقيل
نعى شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلى ومنتخب مصر حسام وصفي، والد أحمد حسام ميدو مدرب نادي مصر للمقاصة الحالي ونجم مصر ونادي الزمالك السابق .
وقال إكرامي على صفحته الشخصية بتويتر":البقاء لله في وفاة الكابتن القدير حسام وصفي تقبله الله بواسع رحمته و أسكنه فسيح جناته،ثبتك الله يا @midoahm ورزقك الأجر و الثواب"ز
توفى حسام وصفي لاعب نادى الزمالك السابق و والد أحمد حسام ميدو مدرب مصر المقاصة الحالى صباح اليوم الأربعاء.
وحرص عدد من نجوم الرياضة على تقديم واجب العزاء فى والد ميدو عبر السوشيال ميديا .
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