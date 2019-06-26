توني كروس يعلن عن موعد انتهاء مسيرته الكروية

أعلن الإلماني توني كروس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسبانى عن موعد نهاية مسيرته الكروية.

وقال كروس خلال تصريحات صحفية لصحيفة "بيلد" الإلمانية إنه يعتقد أن سن 33 عاما هو الأنسب لاعتزاله كرة القدم، وبعد ذلك ستتيح له الفرصة للاختيار ماذا يريد عقب

انتهاء عقدة مع النادي الملكي فى 2023.

وأضاف كروس أن قرار رحيله إلى ريال مدريد كان من أفضل قرارته خلال مسيرته، وأكد أنه لن يذهب إلى الولايات المتحدة الإمريكية أو قطر أو الصين بعد انتهاء

عقده مع ريال مدريد.

واختتم النجم الإلمانى حديثه عن مشواره مع المنتخب الألمانى قائلًا إنه لا يعتقد بأن مشواره مع المنتخب سوف يتخطى أمم أوروبا 2024، وأعرب عن حزنة لعدم مواصلة الثلاثى مولر، وجيروم بواتينج مشوارهم.

والجدير بالذكر بأن ريال مدريد تعاقد مع تونى كروس صاحب الـ29 عامًا من نادى بايرن ميونخ عام 2014 ،وبلغت قيمة الصفقة 25 مليون يورو.