الارشيف / اخبار الرياضه

توني كروس يعلن عن موعد انتهاء مسيرته الكروية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الإلماني توني كروس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسبانى عن موعد نهاية مسيرته الكروية.

وقال كروس خلال تصريحات صحفية لصحيفة "بيلد" الإلمانية إنه يعتقد أن سن 33 عاما هو الأنسب لاعتزاله كرة القدم، وبعد ذلك ستتيح له الفرصة للاختيار ماذا يريد عقب

انتهاء عقدة مع النادي الملكي فى 2023.

وأضاف كروس أن قرار رحيله إلى ريال مدريد  كان من أفضل قرارته خلال مسيرته، وأكد أنه لن يذهب إلى الولايات المتحدة الإمريكية أو قطر أو الصين بعد انتهاء

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
عقده مع ريال مدريد.

واختتم النجم الإلمانى حديثه عن مشواره مع المنتخب الألمانى قائلًا إنه لا يعتقد بأن مشواره مع المنتخب سوف يتخطى أمم أوروبا 2024، وأعرب عن حزنة لعدم مواصلة الثلاثى مولر، وجيروم بواتينج مشوارهم.

والجدير بالذكر بأن ريال مدريد تعاقد مع تونى كروس صاحب الـ29 عامًا من نادى بايرن ميونخ عام 2014 ،وبلغت قيمة الصفقة 25 مليون يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توني كروس يعلن عن موعد انتهاء مسيرته الكروية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا