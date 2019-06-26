كشف موقع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بمصر، الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2019، عن التشكيل المثالي لمباريات الجولة الأولى للبطولة القارية.



وشهدت القائمة تواجد 4 نجوم عرب، بواقع ثلاثة من الجزائر وواحد من مصر.



ووفقًا لموقع اللجنة المنظمة للبطولة على شبكة الإنترنت، فقد جاء لحراسة المرمى: الزيمبابوي إيدمور سيباندا كأفضل حارس في الجولة الأولى، وفي الدفاع تصدَّرت الجزائر التشكيلة بلاعبَيْن هما يوسف عطال وجمال بن العمري، والسينغالي كاليدو كوليبالي، ومن المنتخب النيجيري أولا إينا.



وفي وسط التشكيلة اختارت اللجنة المنظمة للبطولة الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشستر، والأوغندي فاروق ميا، والمالي أداما تراوري، بالإضافة إلى وسط المنتخب المصري محمود حسن تريزيجيه.



وفي الهجوم اختير مهاجم المنتخب المالي موسى ماريجا، رفقة نجم غينيا سوري كابا.



وستنطلق اليوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2019، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية، المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز 2019، بمشاركة 24 منتخباً للمرة، الأولى في تاريخ البطولة، التي تقام أيضاً لأول مرة في فصل الصيف. المصدر: الاناضول

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدارة عربية في التشكيلة المثالية للجولة الأولى من أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.