اونلاين | كورة لايف CAN مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر (مجموعة مصر) رابط Yalla Shoot مباراة اوغندا وزيمبابوي beIN MAX

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بث مباشر أوغندا وزيمبابوي kora live 26-6-2019 في كاس امم أمم أفريقيا 2019، يلتقي الفريقين في مجموعة منتخب مصر kora star الذي سيواجه بدوره منتخب الكونغو في نفس اليوم، وتتجه أنظار المصريين لمتابعة مواجهة أوغندا وزيمبابوي في بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الثانية والثلاثين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى التي وقع فيها المنتخبان برفقة كلا من مصر والكونغو الديمقراطية، يلا شوت بث مباشر مباراة أوغندا وزيمبابوي لايف بين سبورت beIN MAX .

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين كورة لايف CAN

تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل تنقل المباراة على قناة تايم سبورت الرياضية فيها ترددها الأرضي فقط، بالإضافة على عرض المباراة على قناتي beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR وسقوم بالتعليق على المباراة المعلق عادل خلو.

تشكيل زيمبابوي أمام أوغندا:

حارس المرمى: إدمور سيباندا

الدفاع: تينيج هاديبي وأليك موديمو وديفاين لونجا وتيندايي داريكوا

الوسط: مارشال مونيتسي ومارفيلوس ناكامبا وأوفيدي كارورو

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الهجوم: موسونا وموشيكوي وبيليات

تشكيل أوغندا أمام زيمبابوي :

حراسة المرمي : دينيس أونيانجو.

خط الدفاع : موروشيد جوكو زموجامبي وأرنولد أوكوي وخالد أوتشو

خط الوسط : باتريك هنري كادو وجودفري والوسيمبي وحسن ماواندا وفاروكو ميا وعبده لومالا.

خط الهجوم : ميشيل أزيرا.

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kora star مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر عبر kora live بدون تقطيع can 2019 يلا شوت مشاهدة مباراة اوغندا اليوم، ويلعب منتخبنا المصري في نفس المجموعة مع منتخب الكونغو الديمقراطية، ويدخل الفراعنة المباراة من أجل حصد النقاط الثلاثة، يلا لايف مشاهدة مباراة زيمبابوي واوغندا كورة لايف HD.