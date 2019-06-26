اونلاين | يلا شوت EGYPT Group مشاهدة مباراة زيمبابوي وأوغندا بث مباشر zimbabwe vs uganda منقولة عبر beIN SPORTS كورة لايف المفتوحة

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يلا شوت BeIN sPORTS مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر (مجموعة مصر) في كأس أمم إفريقيا اليوم الأربعاء 26-6-2019، وتنطلق مواجهة أوغندا وزيمبابوي في بطولة أمم أفريقيا في نسختها الثانية والثلاثين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى والتي تبدأ في السابعة مساءً بتوقيت مصر اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019. ويستعرض الخليج 365 الرياضي المجموعة التي يقعا فيها والقنوات الناقلة وروابط البث والمعلقين وتشكيلة المنتخبين المتوقعة .

- المجموعة : وقع المنتخبان في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كلا من مصر والكونغو.

- القنوات الناقلة : قناة تايم سبورت على التردد الأرضي وقناني beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR

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- تشكيلة المنتخبين : جاءت قائمة زيمبابوي كالآتي :

حارس المرمى: إدمور سيباندا

الدفاع: تينيج هاديبي وأليك موديمو وديفاين لونجا وتيندايي داريكوا

الوسط: مارشال مونيتسي ومارفيلوس ناكامبا وأوفيدي كارورو

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الهجوم: موسونا وموشيكوي وبيليات

بينما جاءت قائمة أوغندا كالتالي :

حراسة المرمي : دينيس أونيانجو.

خط الدفاع : موروشيد جوكو زموجامبي وأرنولد أوكوي وخالد أوتشو

خط الوسط : باتريك هنري كادو وجودفري والوسيمبي وحسن ماواندا وفاروكو ميا وعبده لومالا.

خط الهجوم : ميشيل أزيرا.

يذكر أن المباراة ستقام على استاد القاهرة اليوم في تمام السابعة مساءً.

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