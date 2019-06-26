اونلاين | بث مباشر مباراة نيجيريا وغينيا يلا شوت Yalla beIN كورة اونلاين AFRICA CUP

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في قمة مباريات المجموعة الثانية لأمم إفريقيا 2019 يلتقي منتخبا نيجيريا وغينيا وجها لوجه في مباراة نارية في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

تشكيل منتخب نيجيريا أمام غينيا

حراسة المرمى: أكبيجي

خط الدفاع: أوازيم - أوميرو - بالوجوين – أينا

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خط الوسط: إنديدي - إيتوبو – سيمون

خط الهجوم: أيوبي - أحمد موسى – إيجالو

بينما يسعى منتخب غينيا لتحقيق فوز هام الليلة لتعويض تعادله في المباراة الأولى أمام مدغشقر حيث يمني المنتخب الغيني النفس يتحقيق الفوز وضمان التأهل للدور المقبل للبطولة بث مباشر نيجيريا وغينيا اليوم الأربعاء لايف.

تشكيل غينيا أمام نيجيريا:

كوني في حراسة المرمى.

وفي الدفاع: سيلا، سيكا، سيمون، ديرستام.

وفي الوسط: دياوارا، كيتا، سيسيه، كامانو، تراوري.

وفي الهجوم: كابا

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