اونلاين | رابط يوتيوب بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر نيجيريا كورة اون لاين الاسطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط يوتيوب بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر نيجيريا كورة اون لاين الاسطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا كورة ستار يلا شوت لايف رابط يوتيوب بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر نيجيريا كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر غينيا ونيجيريا يوتيوب يلا شوت الجديد،

رابط مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر يلا شوت نيجيريا بث مباشر Kora live كورة لايف اون لاين بث مباشر مباراة نيجيريا وغينيا كورة اكسترا يوتيوب الاسطورة بجودات متعددة بث مباشر نيجيريا وغينيا اليوم،

مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر

تبدأ مباراة نيجريا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الافريقية مصر 2019 حين تلتقي المنتخب النيجري مع المنتخب الغيني خلال المجموعة الثانية وهو اللقاء الذي قد يكون به المنتخب النيجيري أول منتخب يضمن صعوده لدور الستة عشر إذا ما حقق الفوز في المباراة ليصعد للنقطة رقم 6 .

موعد مباراة نيجيريا وغينيا والقنوات الناقلة والمعلقين

تبدأ مباراة نيجيرا وغينيا في عندما تشير الساعة إلى الرابعة والنصف من توقيت القاهرة على ملعب استاد الأسكندرية الذي مقرر استضافته لكافة مباريات المجموعة الثانية عدا لقاء واحد في الجولة الأخيرة، وسيتم نقل المباراة كالمعتاد على القناة المصرة تايم سبورت أريضا بينما فضائيا فستنقله قنوات bein Max بتعليق سوار الذهب.

التشكيل منتخب كلا من المنتخبين نيجيريا وغينيا

تشكيل منتخب نيجيريا

في حراسة المرمى : دانييل أكبيي

في خط الدفاع : شيدوزي أوازيم، كينيث أوميريو، بلوينجا، أولاولوا أينا،

Advertisements

في خط الوسط: ويلفريد نديدي، ايتيبو، سيمون،

فيخط الهجوم : أليكس أيوبي، احمد موسى، إيجالو.

تشكيل منتخب غينيا

في حراسة المرمى: إبراهيم كونيه

في خط الدفاع : سيلا، امادو دياوارا، سيكا بوكا، أوجستين،

في خط الوسط: نابي كيتا، فرانسيو كامانو، ابراهيما سيسيه، إبراهميا تراوريه،

في خط الهجوم : ميكائيل دايريستام، سوري كابا.

مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر

Yalla shoot كورة ستار مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر يلا شوت كورة لايف مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بي ان تايم سبورت بث مباشر كورة حصري بث مباشر نيجيريا، يلا شوت كورة لايف رابط مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر نيجيريا كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر غينيا ونيجيريا يوتيوب يلا شوت الجديد،

رابط مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر يلا شوت نيجيريا بث مباشر Kora live كورة لايف اون لاين بث مباشر مباراة نيجيريا وغينيا كورة اكسترا يوتيوب الاسطورة بجودات متعددة بث مباشر نيجيريا وغينيا اليوم،