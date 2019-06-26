اونلاين | مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر NIGERIA تغطية حية عبر bein sport

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مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر اليوم الأربعاء 26-6-2019 لايف كورة أون لاين مشاهدة البث المباشر لمباراة نيجيريا وغينيا بدون تقطيع.

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ويلتقي المنتخبين في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمنتخبات المشاركة في البطولة، في قمة مباريات المجموعة، ويسعى منتخب نيجيريا لتحقيق الفوز الثاني في المجموعة والتأهل رسميا للدور المقبل.

تشكيل منتخب نيجيريا أمام غينيا

حراسة المرمى: أكبيجي

خط الدفاع: أوازيم - أوميرو - بالوجوين – أينا

خط الوسط: إنديدي - إيتوبو - سيمون

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خط الهجوم: أيوبي - أحمد موسى – إيجالو

على الجانب الأخر يسعى منتخب غينيا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بعدما تعادل في أولى مبارياته أمام مدغشقر بهدفين لكل فريق، ويسعى لتحقيق فوز ثمين على حساب نسور نيجيريا مشاهدة البث المباشر لمباراة نيجيريا وغينيا.

تشكيل غينيا أمام نيجيريا:

كوني في حراسة المرمى.

وفي الدفاع: سيلا، سيكا، سيمون، ديرستام.

وفي الوسط: دياوارا، كيتا، سيسيه، كامانو، تراوري.

وفي الهجوم: كابا

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