اونلاين | كورة ستار مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية رابط تايم سبورت بث مباشر EGYPT تابع لايف kora star

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كورة ستار مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر قناة تايم سبورت الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي في حضور غفير من الجماهير المصرية والتي تسعي دائماً لدعم ومؤازرة المنتخب الوطني.

يلا شوت موعد مباراة مصر والكونغو اليوم في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم، والتي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية بالجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يتطلع المنتخب المصري للبحث عن الفوز الثاني لضمان التأهل للدور المقبل بعدما حصد أول ثلاثة نقاط في البطولة بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف في المباراة الماضية سجله محمود حسن تريزيجيه.

أما موقف منتخب الكونغو معقد للغاية بعد خسارة المباراة الأولي من منتخب اوغندا بهدفين دون رد ، ولذلك سيحاول منتخب الكونغو اليوم البحث عن نتيجة إيجابية أمام الفراعنة في محاولة للتمسك بالامل الاخير نحو التأهل من دور المجموعات لأن الخسارة تعني خروجهم من البطولة مبكرا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو اليوم الاربعاء:

كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر والكونغو على قناة تايم سبورت بث أرضي كما يمكنك متابعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة بي ان سبورت MAX hd1, MAX hd2.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام الكونغو اليوم:

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من المتوقع أن يعتمد المدرب خافيير أجيري على نفس تشكيل اللقاء السابق كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد المحمدى وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف

خط الوسط: محمد الننى وطارق حامد وعبد الله السعيد

خط الهجوم: تريزيجيه ومروان محسن ومحمد صلاح

بث مباشر كورة أونلاين مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم:

كورة أونلاين مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم حصري ومباشر على الخليج 365 الرياضي، حيث نحرص على نقل اللقاء للزوار بدون تقطيع متابعة دقيقة لحظة بلحظة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام على ملعب ستاد القاهرة في حضور 70 ألف مشجع للمنتخب الوطني في رحلة البحث عن الانتصار الثاني اليوم.