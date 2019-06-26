اونلاين | يلا شوت Nigeria مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر رابط kora live متابعة نيجيريا لايف بدون تقطيع يوتيوب جودة عالية HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت Nigeria مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر رابط kora live متابعة نيجيريا لايف بدون تقطيع يوتيوب جودة عالية HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر يلا شوت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة الخاسمة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر 2019.
كورة لايف موعد مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر
تنطلق مباراة نيجيريا أمام غينيا في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة والتي ستقام على ملعب ستاد الإسكندرية وسيتم نقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية ماكس اتش دي وسيقوم بالتعليق على المباراة سوار الذهب.
قائمة القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وغينيا
Sport 1 Hungary
Sport 1 Czechia
beIN SPORTS HD 1 FR
Canal + Sport 1 Afrique
beIN SPORTS MAX 2 HD AR
beIN SPORTS MAX 1 HD AR
Eurosport 2 Spain
تايم سبورت (بث أرضي).
التشكيلة المتوقعة لمنتخب نيجريا
حراسة المرمي: أكبيي
خط الدفاع: أوازيم، أوميرو، بالوجن، أينا
خط الوسط: نديدي، ايتوبو، سيمون، أيوبي
خط الهجوم: موسى، إيجالو
يلا لايف مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر اليوم
بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وغينيا كورة أون لاين لايف، حيث تطمح منتخب نيجريا لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعدما فاز على بورندي بهدف نظيف فيما يأمل منتبخ غينيا للبحث عن اول انتصار بعد التعادل في اللقاء الأول أمام مدغشقر بهدفين لكل منتخب ضمن حسابات الجولة الأولي، يلا شوت متابعة لقاء نيجيريا وغينيا بث مباشر اليوم بدون تقطيع من خلال رابط سريع.