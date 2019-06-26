رياضة | علي لطفي ينتظم في مران الأهلي

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انتظم علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء المقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان لطفي قد تعرض للإصابة في اليد خلال مران الفريق الأحمر أمس، وأكد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود جاهزيته للمشاركة بشكل طبيعي في المران.

ويؤدي الأهلي تدريباته يوميا على ستاد مختار التتش قبل السفر إلى إسبانيا أول يوليو المقبل للدخول في معسكر خارجي لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة.