رياضة | أوميريو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة غينيا ونيجيريا

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حصل اوميريو لاعب منتخب نيجيريا علي جائزة افضل لاعب في مباراة غينيا ونيجيريا والتى انتهت بفوز الاخير بهدف دون رد في المباراة التى جمعت بينهما اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعةB لكأس الأمم الأفريقية.

وسجل اوميريو هدف منتخب بلاده الذى منحه نقاط المباراة كاملة، معتليا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين.