رياضة | دي ليخت يوجه غمزة لـ يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يوجه غمزة لـ يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النجم الدولي الهولندي غمزة إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي يسعى للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان دي ليخت قد قال في تصريح سابق قبل شهر: "عندما كنت صغيرا، وكنا نلعب كرة القدم في الحديقة، أردت دائما أن أكون كريستيانو رونالدو، وقتها أول قميص أرتديته كان قميص كريستيانو في اليونايتد".

وتتنافس أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس للتعاقد مع اللاعب الهولندي، ولكن يبدو أن اليوفي هو الأقرب لضمه.