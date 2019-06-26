رياضة | تعليق ناري من مارسيلو حول استبعاده من كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مارسيلو حول استبعاده من كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم الدولي البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد الإسباني، على عدم استدعائه للمشاركة مع منتخب السيليساو في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وقال مارسيلو خلال تصريحات صحفية: "غيابي عن المشاركة في كوبا أمريكا ؟ الأمر بسيط للغاية، المدرب تيتي لم يتصل بي، لهذا أنا الآن في إجازة".

وأضاف اللاعب: "لكنني سأصبر، أعمل كل يوم للعودة إلى منتخبي الوطني، ولن أستسلم أبدًا، سأشجع الفريق كمشجع الآن".