رياضة | كيتا يقترب من الانضمام للأهلي بالصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيتا يقترب من الانضمام للأهلي بالصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من الإعلان عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للموسم الجديد.

وتواجد كريم كيتا والمحترف داخل صفوف الدوري التايلاندي، داخل أروقة التتش بالجزيرة وعقد جلسة مع الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للاتفاق حول ارتدائه قميص الفريق الأحمر بالموسم المقبل.