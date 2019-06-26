رياضة | مجموعة مصر| مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر اليوم الأربعاء 26 / 6 / 2019 كأس أمم إفريقيا 2019 Africa Cup of Nati

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة مصر| مشاهدة مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر اليوم الأربعاء 26 / 6 / 2019 كأس أمم إفريقيا 2019 Africa Cup of Nati والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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ويواجه منتخب أوغندا نظيره المنتخب الزيمبابوي، مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو حتى الـ19 يوليو المقبل يتواجه المنتخين في كاس الامم الافريقية من قبل لكنهما تواجها تحت ستار بطولة افريقيا للمحليين في نسخة عام 2016 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وهو ما لا يتمناه اي منهما اليوم فكلا المنتخبين يريدا تحقيق الانتصار وحصد الثلاث والفوز بالمباراة.

موعد مباراة أوغندا وزيمبابوي في كأس امم افريقيا

مباراة أوغندا وزيمبابوي اليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة السابعة مساءًا،بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وتذاع على قناة "تايم سبوت" المصرية على التردد الأرضي وقناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي 1.بتوقيت

مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر حصرياً على 1 beIN SPORTS MAX HD و2 beIN SPORTS MAX HD.

تشكيل المتوقع لمنتخب اوغندا وزيمبابوي

تشكيل منتخب اوغندا

في حراسة المرمى: ماتيمبي

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في خط الدفاع: إيساما – لوين داما - تسريند – مشوكو.

في خط الوسط: بوبي – موبكو- مبيمبا – ميشاك .

في خط الهجوم: بكامبو - بولاسي.

تشكيل منتخب زيمبابوي

في حراسة المرمى :سيباندا.

في خط الدفاع: داريكوا، لونجا، موديمو، هاديبي.

في خط الوسط: مونيتسي، ناكامبا، كارورو.

في خط الهجوم : موسونا، بيليات، موشيكوي.

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