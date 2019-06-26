رياضة | دي ليخت يقترب بشدة من يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يقترب بشدة من يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال الصراع مستمرًا بين ناديي برشلونة الإسباني ونظيره يوفنتوس الإيطالي، حول التعاقد مع النجم الدولي الهولندي، ماتياس دي ليخت قائد ونجم دفاع أياكس أمسترادم.

وقال أوريول دومينيك (راديو كتالونيا): "لا أستطيع أن أؤكد بنسبة 100%، لكن بنسبة 90%، دي ليخت سيكون لاعباً في يوفنتوس الموسم القادم".

ومن المتوقع أن تحدث اتصالات جديدة اليوم بين اليوفي والمدافع الهولندي، الذي كان يداعبه حلم الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن يبدو أنه أقنع نفسه بقبول عرض اليوفي.

وستبلغ قيمة الصفقة حوالي 70 مليون يورو، وفي الوقت نفسه التركيز على راتب دي ليخت الاجمالي وكل الطرق تؤدي لراتب بحوالي 15 مليون يورو (بإجمالي القيمة الثابتة والمكافآت)، واليوفي بعد ان وصل لهذه المرحلة لا يود الانسحاب.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان حتى النهاية سيحاول واليوفي يشعر بالأفضلية، الانتباه كذلك للشرط الجزائي المحتمل بطلب صريح من وكيله مينو رايولا لكن لا زال يتعين اثباته.