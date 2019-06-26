رياضة | نيجيريا تهزم غينيا بهدف وتصبح أول المتأهلين لدور الـ16 لأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيجيريا تهزم غينيا بهدف وتصبح أول المتأهلين لدور الـ16 لأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع منتخب نيجيريا بطاقة العبور لدور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في مجموعته الثانية على حساب نظيره غينيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد الإسكندرية.

انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع التعادل السلبي بدون أهداف حيث جاء متوسط المستوى، ولم يشهد خطورة حقيقة على المرمى.