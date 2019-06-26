رياضة | ريال مدريد يحسم خططه لتدعيم مركز خط الوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم خططه لتدعيم مركز خط الوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى خطط نادي ريال مدريد لتدعيم خط الوسط، بعد إغلاق صفقات إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلان ميندي ريال، فإن مدريد يستهدف الان إغلاق صفقة لاعب خط الوسط لكن هذه الصفقة تعتمد على المغادرين بالمقام الأول.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" أن نادي ريال مدريد لديه خطة واضحة للتعاقد مع لاعب خط وسط، من المؤكد أنّ النادي سيوقع مع لاعب واحد في هذا المركز لكنه ينتظر خروج لاعبين الان، حيث ظهرت أسماء كثيرة مرشحة للانضمام كبوجبا أو إيريكسين أو فان دي بيك أو ندومبيلي.

ويفضل زين الدين زيدان التعاقد مع بوجبا لكن مانشستر لا يريد بيع اللاعب وأيضا قيمة الإنتقال وراتب اللاعب مرتفعان للغاية. ريال مدريد لا يزال أمامه شهرين قبل إغلاق سوق الإنتقالات لهذا النادي حاليا هادئ جدا ويفضل حاليا أن يقوم ببيع اللاعبين لأنّه يمتلك الان 36 لاعبا.