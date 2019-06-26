رياضة | ريال مدريد يستعد لطرد 15 لاعبًا دفعة واحدة !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد لطرد 15 لاعبًا دفعة واحدة ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خبايا فريق ريال مدريد الإسباني، حيث ان هناك 15 لاعبًا لازالوا لا يعلمون مصيرهم في النادي.
وذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية، أنه بعد التعاقد مع هازارد، يوفيتش، ميندي، رودريجو وميليتاو لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، يستعد النادي لوضع 11 لاعبًا على قائمة المبيعات بعد التخلي عن يورينتي لأتليتكو واستمرار إعارة أوسكار في ليجانيس.
ويهدف ريال مدريد إلى موازنة حساباته واستعادة الـ 305 مليون يورو التي أنفقها على الصفقات من خلال عمليات البيع لاستغلالها في التعاقد مع بوغبا أو مبابي إن سنحت فرصة ضم أيٍ منهما.
قائمة ريال مدريد تتضمن هذه الأسماء التي تبلغ قيمتها 491 مليون يورو:
1- بيل: ريال مدريد يريد 80 مليون يورو ولكن نظرًا لراتبه قد يقل السعر إلى 75 مليون. الويلزي لا يريد الرحيل لكن وكيله يبحث له عن نادٍ في إنجلترا لأنه سيكون بديلًا في مدريد
قائمة ريال مدريد تتضمن أيضًا أسماء:
2- لوكاس فاسكيز: ينال اهتمام آرسنال، النادي يُقدّر سعره بـ 60 مليون يورو.
3- سيبايوس: قيمته تزداد نتيجة لمستواه في اليورو، أندية اشبيلية، نابولي، ميلان وإنتر وآخرون يريدونه. النادي يريد 50 مليون
4- ريجيلون: عقده يمتد حتى 2021 وقد تتم إعارته أو بيعه مع بند إعادة الشراء. في حالة بيعه، يريد النادي 30 مليون في ظل اهتمام نابولي، ميلان، دورتموند، إنتر واشبيلية وحتى بايرن يهتم باللاعب. في حال إعارته فهناك 20 نادٍ من بينهم اشبيلية بقيادة لوبيتيغي.
5- ناتشو: اشبيلية يهتم بالتعاقد معه كذلك في ظل اهتمام انتر أيضًا. ريال مدريد يريد 30 مليون يورو للتخلي عنه.
6- خاميس: ريال مدريد يطلب 50 مليون من نابولي الذي يريد استعارته مقابل 10 ملايين مع إلزامية الشراء مقابل 30 مليون. يتوجب على نابولي دفع المزيد وقد يضطر لدفع مبلغٍ أكبر بكثير مع ازدياد قيمة اللاعب نتيجةً لمستويات في كوبا أمريكا.
7- كوفاسيتش: ريال مدريد يطلب من تشيلسي 55 مليون يورو، النادي اللندني يستطيع التعاقد معه برغم عقوبة الفيفا نظرًا لكونه مسجلًا كلاعب مُعار حتى 30 يونيو. توتنهام أيضًا مهتم باللاعب.
8- دي توماس: بنفيكا يعرض 20 مليون يورو وقد تتم الصفقة خلال ساعات.
9- مايورال: ريال مدريد يطلب من سوسييداد 21 مليون للتخلي عن المهاجم المشارك مع إسبانيا في اليورو لأقل من 21 عامًا.
10- نافاس: يملك عروضًا من بنفيكا، آرسنال، روما، إنتر وموناكو. ريال مدريد يريد 20 مليون.
11- ايسكو: تبلغ قيمته 80 مليون يورو ويحظى باهتمام مانشستر سيتي وتوتنهام إلا أن أسرته التي تنتظر مولودها الثاني تريد البقاء في العاصمة مدريد.
12-أوديجارد: يجب أن يقرر ما إن كان يريد إعارته إلى سوسييداد أو باير ليفركوزن.
13- ماريانو: يملك عددًا من العروض.
14- لونين: إن رحل كيلور سيكون الحارس الثاني أما إن بقي فلدى الأوكراني 20 عرضًا لاستعارته.
15- لوكا زيدان: يجب أن يقرر إن كان يود البقاء كحارس ثالث أو الرحيل على سبيل الإعارة بعيدًا عن والده.