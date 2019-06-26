رياضة | ريال مدريد يستعد لطرد 15 لاعبًا دفعة واحدة !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد لطرد 15 لاعبًا دفعة واحدة ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خبايا فريق ريال مدريد الإسباني، حيث ان هناك 15 لاعبًا لازالوا لا يعلمون مصيرهم في النادي.

وذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية، أنه بعد التعاقد مع هازارد، يوفيتش، ميندي، رودريجو وميليتاو لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، يستعد النادي لوضع 11 لاعبًا على قائمة المبيعات بعد التخلي عن يورينتي لأتليتكو واستمرار إعارة أوسكار في ليجانيس.

ويهدف ريال مدريد إلى موازنة حساباته واستعادة الـ 305 مليون يورو التي أنفقها على الصفقات من خلال عمليات البيع لاستغلالها في التعاقد مع بوغبا أو مبابي إن سنحت فرصة ضم أيٍ منهما.

قائمة ريال مدريد تتضمن هذه الأسماء التي تبلغ قيمتها 491 مليون يورو: 1- بيل: ريال مدريد يريد 80 مليون يورو ولكن نظرًا لراتبه قد يقل السعر إلى 75 مليون. الويلزي لا يريد الرحيل لكن وكيله يبحث له عن نادٍ في إنجلترا لأنه سيكون بديلًا في مدريد