رياضة | حارس برايتون: أحمد الرب على رحيل هازارد

وانتقل النجم هازارد إلى نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو بالإصافة إلى 30 مليون كمتغيرات، من أجل تدعيم هجوم الفريق الملكي.

وأضاف حارس برايتون: "خلال 4 مباريات واجهته فيها، لم أتصدى لأية تسديدة منها. كل تسديداته على المرمى كانت تهز الشباك، كان أمرًا مزعجًا في الواقع".