رياضة | حارس برايتون: أحمد الرب على رحيل هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس برايتون: أحمد الرب على رحيل هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مات راين حارس مرمى فريق برايتون الإنجليزي، أنه يحمد الرب على رحيل النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، عن فريق تشيلسي، خلال الصيف الحالي.
وانتقل النجم هازارد إلى نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو بالإصافة إلى 30 مليون كمتغيرات، من أجل تدعيم هجوم الفريق الملكي.
وأضاف حارس برايتون: "خلال 4 مباريات واجهته فيها، لم أتصدى لأية تسديدة منها. كل تسديداته على المرمى كانت تهز الشباك، كان أمرًا مزعجًا في الواقع".