رياضة | كانو وكمارا ووفد حكومي غيني في ستاد الإسكندرية لمتابعة مباراة نيجيريا وغينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كانو وكمارا ووفد حكومي غيني في ستاد الإسكندرية لمتابعة مباراة نيجيريا وغينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص وفد من حكومة غينيا على حضور مباراة منتخب بلادهم أمام نيجيريا المقامة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمنتخبات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر .

وضم الوفد الغيني حضور وزير الرياضة ومعاونه وكذلك مسئولين بحكومة غينيا ووفد رفيع المستوى من مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما شهدت مقصورة استاد الإسكندرية الرئيسية حضور نجم الكرة النيجيرية كانو والنجم الغيني تيتى كمارا .