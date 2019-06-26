شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل في زي المنتخب الوطني قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى منتخب مصر الأول لكرة القدم، تعديلا على الألوان التي سيرتديها اليوم في لقائه أمام الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
جاء التعديل بناء على تعليمات مراقب المباراة منعا لحدوث تشابه في الألوان بين الفريقين.
وتقرر أن يرتدي المنتخب الوطني الشورت الأسود بدلا من الأبيض مع القميص الأحمر والجوارب السوداء.
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