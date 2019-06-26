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تعديل في زي المنتخب الوطني قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى منتخب مصر الأول لكرة القدم، تعديلا على الألوان التي سيرتديها اليوم في لقائه أمام الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

جاء التعديل بناء على تعليمات مراقب المباراة منعا لحدوث تشابه في الألوان بين الفريقين.

وتقرر أن يرتدي المنتخب الوطني الشورت الأسود بدلا من الأبيض مع القميص الأحمر والجوارب السوداء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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