شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كينيا: سنحاول تعويض الخسارة أمام الجزائر على حساب تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد سيباستيان مينييه المدير الفني لمنتخب كينيا، على ضرورة حصد النقاط الثلاث للمباراة المقررة غدا الخميس، أمام منتخب تنزانيا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال مينييه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، للحديث عن المباراة، إنه سيحاول تعويض الخسارة من الجزائر في الجولة الأولى، صفر / 2، من خلال مبارة الغد أمام تنزانيا.

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وأضاف: «نحاول التعلم من الأخطاء، وفي أوقات من المباراة الماضية أمام الجزائر حاولنا السيطرة على وسط الملعب وهو ما لم نجيد تنفيذه بالشوط الأول، ولدينا إمكانيات وسنظهرها للقارة السمراء».

وأوضح: «لدينا إمكانيات عالية تؤهلنا للفوز، والوضع سيكون مختلفا عنه في مباراة الجزائر.. رغم أنني أكن كل الاحترام لمنتخب تنزانيا، وأتوقع مباراة مرهقة بدنيا».

ومن جانبه، شدد مايكل أولينجا لاعب منتخب كينيا على أهمية مباراة الغدوعلى ضرورة تحسين مستوى الأداء وبذل قصارى الجهد لانتزاع الفوز.

وأضاف أن المنتخب سيسعى لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها خلال مباراة الجزائر، وتقديم مستوى قوي بالشكل الكافي للمنافسة على التأهل للدور الثاني.