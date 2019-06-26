شكرا لقرائتكم خبر عن إيمانويل أمونيكي: مباراة السنغال كانت درسا لنا.. ويجب الفوز على كينيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا على ضرورة الفوز في المباراة المقررة غدا الخميس، أمام كينيا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة بمصر.
وخسرت تنزانيا مباراتها الأولى أمام السنغال صفر / 2 كما خسرت كينيا أمام الجزائر بالنتيجة نفسها.
وقال أمونيكي في مؤتمر صحفي اليوم: «مباراة كينيا هامة للغاية، يجب أن نفوز بها حتى لا نفقد أمل التأهل إلى الدور المقبل من هذه المجموعة الصعبة، مباراة السنغال كانت درسا لنا، وتعلمنا منها جيدا، أتمنى أن نستطيع التقليل من أخطائنا أمام كينيا».
وأضاف: «علينا أن نرفع راية التحدي، ونستعد للمباراة بأفضل شكل، المباراة بالتأكيد لن تكون سهلة لأن الرهان الوحيد فيها هو الفوز بنقاطها».
من جهته، شدد اللاعب التنزاني حميد ماو مكامي، المحترف بنادي بتروجيت المصري، على أهمية الفوز على كينيا، قائلا :«علينا أن نكون بكامل تركيزنا، وأن نبذل قصارى جهدنا، نعرف طريقة لعب الكينيين، نحن جيران، نأمل أن تكون النقاط الثلاث من نصيبنا».
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