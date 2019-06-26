شكرا لقرائتكم ثنائية افتتاحية للكاميرون ضد غينيا بيساو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الإسماعيلية (مصر)- أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 15:06

صمدت غينيا بيساو شوطا ونصف الشوط ضد الكاميرون قبل أن تسقط بهدفين نظيفين أمام حاملة اللقب، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا 2019 في كرة القدم في مدينة الاسماعيلية المصرية.



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وبألوان معكوسة لقمصان وسراويل المنتخبين (أحمر وأخضر)، شهد الشوط الاول استهتارا وعدم توفيق لهجوم الكاميرون المؤلف من إريك ماكسيم تشوبو موتينغ (باريس سان جرمان الفرنسي)، كارل توكو ايكامبي (فياريال الاسباني) وكريستيان باسوغوغ (هينان جيانيي الصيني).

في المقابل، لعبت غينيا بيساو، المصنفة 118 عالميا (مقابل 51 للكاميرون) والمشاركة للمرة الثانية في تاريخها بعد 2017، من دون عقد وكادت تهز شباك الحارس أندريه أونانا الذي خاض 55 مباراة مع أياكس أمستردام الهولندي في الموسم المنصرم.

في الشوط الثاني، حلت الكاميرون عقدتها وسجل لها يايا بنانا برأسية من ركنية (66)، ثم ستيفان باهوكن اثر خطأ دفاعي بعد ثوان من دخوله بديلا (69)، لتحقق "الاسود غير المروضة" بقيادة المدرب الهولندي كلارنس سيدورف فوزا مستحقا.

وغاب عن الكاميرون المهاجم جويل تاغويو (25 عاما) المضطر للانسحاب بعد تشخيص معاناته من تشوه في الشريان التاجي كان ليعرضه لخطر الموت المفاجئ. وأفاد اتحاد كرة القدم بالكاميرون رفض الاتحاد الأفريقي طلبه المتعلق باستبدال تاغويو.