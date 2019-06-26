كيتا يقترب من الأهلى...

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جدة - عمرو شويل دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات جادة مع نظرائهم مع في نادي أوبون يونايتد بالدوري التايلاندي، للحصول على خدمات كريم كيتا مهاجم الفريق التايلاندي.
علم الخليج 365 أن هناك جلسة جمعت ما بين الأوروجواني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي وسيد عبد الحفيظ وكيتا، منذ أيام بمقر النادي في الجزيرة، وأبدى اللاعب موافقة مبدئية لارتداء الفانلة الحمراء.
يذكر أن كيتا هداف الدورى التايلاندى برصيد 13 هدفا فى الدور الأول.
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