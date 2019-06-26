ostora live حصري بث مباشر مباراة أوغندا وزيمبابوي يلا شوت yalla shoot مباراة أوغندا وزيمبابوي بث...

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وصل لاعبي الفريقين إلى ملعب المباراة منذ دقائق قليلة واتجه الجميع إلى غرف الملابس الخاصة بهم منذ دقائق قليلة