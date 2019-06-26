ماتش beIN: بث مباشر مباراة اوغندا وزيمبابوي يلا شوت 7srI Live كورة لايف مشاهدة مباراة اوغندا...

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ويرى أوفيدي كارورو لاعب زيمبابوي أن لاعبي فريقه تخلصوا من الحزن والمعاناة بسبب هزيمة المباراة الماضية وسيسعون بقوة لتفادي الأخطاء في مباراة اليوم والتمرير الصحيح الذي افتقده منتخبه

تشكيل أوغندا الذي يدخل به ديسابر اللقاء: أونيانجو، كريستوفر موجابي، إيمانويل أوكوي، خالد أوتشو، باترك كادو، رونالد موكيبي، جودفري والسومبي، حسن واساوا، فاروق مييا، أبدو لومالا، ماكيل، أزيرا