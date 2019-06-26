نيمار يريد الاعتذار لجماهير برشلونة تمهيدا لعودة آمنة إلى كامب نو

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أبدى النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، استعداده لتقديم اعتذاره لجماهير نادي برشلونة الإسباني، تمهيدا للعودة إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يزال أنصار العملاق الإسباني غاضبين من رحيل النجم البرازيلي إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية تجاوزت 222 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيمار يريد من خلال اعتذاره لجماهير بطل الليغا، إعادة بناء الجسور، تمهيدا لعودة آمنة إلى ملعب كامب نو.

ووفقا للصحيفة الكاتالونية فإن نيمار مستعد الآن للاعتراف علانية بأنه ارتكب خطأً بمغادرته كامب نو، وهو ما قام بفعله مع بعض زملائه السابقين في الفريق الكتالوني.

وكانت صحيفة "سبورت" قد كشفت عن توصل نيمار وبرشلونة الى "اتفاق شفهي" يقضي بعودة المهاجم الى صفوف الفريق الكتالوني.

Advertisements

وكشفت "سبورت" التي اعتبرت بانه "يبقى تحقيق الأصعب" وهو اقناع فريقه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي بالتخلي عن نجمه.

وقالت الصحيفة من دون ان تذكر أي مصدر "يملك برشلونة اتفاقا شفهيا مع نيمار لكي يرتدي قميص البلاوغرانا للمواسم الخمسة القادمة".

وأضافت "وافق نيمار على العقد المعروض عليه من قبل برشلونة وهذا ما تستطيع سبورت تأكيده بطريقة حصرية. موافقة اللاعب كانت حاسمة، وقد وافق على تخفيض راتبه الى النصف مقابل ما يتقاضاه حاليا" مشيرة الى عرض برشلونة الحالي هو 24 مليون يورو "القريب مما كان يتقاضاه في برشلونة" قبل رحيله الى سان جرمان عام 2017.

وتشير الصحف الى ان نيمار يتقاضى أجرا سنويا مقداره 35 مليون يورو في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

نقطة اخرى قد تسهل من عودة نيمار الى برشلونة هي ان معسكر اللاعب قرر سحب الدعوى المقدمة ضد الفريق الكاتالوني المتعلقة بعدم دفع الأخير تعويضات له تقدر ب26 مليون يورو لدى رحيله عنه.