التونسية جابر تقصي كونتا وتبلغ ربع نهائي دورة إيستبورن

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حققت التونسية أنس جابر نتيجة مفاجئة باقصائها البريطانية جوهانا كونتا من دورة إيستبورن الإنكليزية لكرة المضرب، بعد الفوز عليها الأربعاء 6-3 و6-2 في الدور الثالث.

وبعد أن بدت في طريقها لخسارة المجموعة الأولى بتنازلها عن إرسالها لصالح منافستها البريطانية المصنفة 14، انتفضت جابر وقلبت الأمور لصالحها منهية المواجهة في ساعة و10 دقائق وحاجزة مكانها في الدور ربع النهائي لأول مرة في 2019.

كما إنها المرة الأولى التي تحقق فيها التونسية البالغة 24 عاما ثلاثة انتصارات متتالية منذ أن وصلت الى نهائي دورة موسكو في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، حين حرمتها الروسية داريا كاساتكينا من إحراز لقبها الاحترافي الأول.

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ومن المؤكد أن كونتا كانت تفضل أن تتحضر لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الإثنين المقبل، بشكل أفضل إلا أنها عجزت عن تقديم المستوى المطلوب ضد منافستها التونسية التي سبق أن تواجهت معها مرة واحدة، وكانت في تصفيات دورة سيدني الأسترالية حين فازت البريطانية بمجموعتين.

وتلتقي جابر في ربع النهائي الفرنسية أليزيه كورنيه التي تغلبت بدورها على الصينية جانغ شواي بسهولة 6-2 و6-2.

كما تأهلت الى ربع النهائي التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية وبطلة 2017، بفوزها على البلجيكية إيليز مرتنز 6-1 و6-2، لتواجه الفائزة من مباراة اللاتفية يلينا أوستابنكو والروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا.

وتأهلت أيضا الألمانية أنجيليك كيربر الرابعة التي تستعد للدفاع عن لقبها بطلة لويمبلدون، بفوزها على السويدية ريبيكا بيترسون 7-6 (7-4) و6-صفر، وهي أمام احتمال مواجهة الرومانية سيمونا هاليب الثالثة في حال تغلبت الأخيرة على السلوفينية بولونا هيرتسوغ.