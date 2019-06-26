شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 تنقل مران منتخب ناميبيا بسبب مباراة مصر والكونغو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة بمصر، نقل مران منتخب ناميبيا من الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي إلى ملعب السكة الحديد.
وجاء إعلان ذلك القرار قبل ساعات من استضافة استاد القاهرة للمباراة بين المنتخبين المصري والكونغولي المقررة اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.
ويتدرب منتخب ناميبيا بشكل يومي على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، لكنه سيجري مرانه اليوم على ملعب السكة الحديد، وذلك استعدادا لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا بعد غد الجمعة على ملعب «السلام» في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.
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