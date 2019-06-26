شكرا لقرائتكم خبر عن «صم الشرقية» يحقق المركز الثالث في بطولة المملكة لكرة الطائرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

‏حقق نادي الصم بالمنطقة الشرقية المركز الثالث في بطولة المملكة لكرة الطائرة للصم والذي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم، واختتمت أمس (الثلاثاء) بصالات جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

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وسلم نائب رئيس الاتحاد عبدالله المطرود وأمين عام الاتحاد عبدالله العيسى الكأس للفريق الفائز في البطولة مركز أبها للصم، والمركز الثاني مركز الرياض للصم، والثالث نادي صم الشرقية بعد تحقيق الفوز في تحديد المركز الثالث بعد مقابلته لمركز الصم بالقطيف.

وأكد المدير التنفيذي لنادي الصم بالمنطقة الشرقية بندر الغامدي أن هذا التتويج للنادي جاء بعد عملية تأهيل وتدريب مستمر لأعضاء الفريق عبر برنامج مكثف حقق من خلاله النادي المركز الثالث في بطولة كرة الطائرة على مستوى المملكة.

ورفع الغامدي التهنئة لرئيس النادي ناصر بالسهلي وكافة اعضاء النادي ومنسوبيه، معتبرا أن تحقيق النادي لهذا المستوى المتقدم من الإنجاز يأتي في محور الاهتمام الذي يلقاه الفريق الرباضي من إدارة النادي، واعداً مواصلة الإنجازات في مختلف الرياضات المتنوعة، مقدماً في ذات السياق الشكر لمدرب الفريق الذي بذل جهداً كبيراً في إعداده، وكذلك كافة أعضاء الفريق من اللاعبين والجهاز الإداري والفني لما بذلوه من جهود مضاعفة كانت نتيجتها هذا الاستحقاق.