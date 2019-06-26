شكرا لقرائتكم رسميا.. وادي دجلة يتعاقد مع رجب عمران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي وادي دجلة، التعاقد رسميا مع رجب عمران لاعب فريق مصر المقاصة، لتدعيم صفوف الفريق الدجلاوى خلال الموسم المقبل ، بعد التعاقد مع زميله مروان حمدى من صفوف الفريق الفيومي. Advertisements

رجب عمران (1) وتعاقد رجب عمران، بعد أن حصلت إدارة الفريق الدجلاوى على الضوء الأخضر من الخواجة اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى، والذى وافق على ضم اللاعب، خاصة وإن رجب سيساعد المدير الفني في تطبيق خطته ببناء الهجمة من الخلف.

رجب عمران (2)

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