شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مخطط الأهلي لإفساد صفقة القرن على الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا يزال صراع الصفقات القائم بين الأهلي والزمالك، سواء فى الخفاء أو العلن هو المسيطر على علاقة قطبى الكرة المصرية فى الماضى والحاضر والمستقبل.

ومع إعلان نادي الزمالك إبرام صفقة نارية جديدة خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وإطلاق عليها صفقة القرن، بدأ النادي الأهلي فى التحرك سريعا، لإفساد مخطط الأبيض من خلال إبرام صفقة مدوية تخطف الأضواء من الصفقة البيضاء المنتظرة.

وفقا لمصدر مطلع داخل الأهلي، وضع مسئولو القلعة الحمراء 6 لاعبين من الطراز العالمى فى دائرة الصفقات المطلوبة للتعاقد مع أى لاعب منهم خلال الفترة المقبلة لتكون صفقة مدوية.

وكشف المصدر الأهلاوى أن أسماء اللاعبين الستة هم الجزائرى بغداد بونجاح، والثنائى المغربى أيوب الكعبى وأشرف بن شرقى، والثنائى التونسى وهبى الخزرى ويوسف المساكنى والزيمبابوى خاما بيليات.