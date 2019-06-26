شكرا لقرائتكم باليرمو الإيطالي يطلب ضم "رونالدو" الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى يوسف على لاعب نادي الزمالك، مواليد 1999، والشهير بـ"رونالدو"، عرضا من نادي باليرمو الإيطالي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وانتقل يوسف على لصفوف الزمالك فى الفترة الماضية، قادما من نادي الاتصالات بعدما صراع بين قطبى الكرة المصرية على ضمه.

ويشارك نادي باليرمو فى دوري الدرجة الثانية بإيطاليا وأبدى مسئولو النادي إعجابهم بقدرات لاعب الزمالك لذا طلبوا التعاقد معه فى الصيف المقبل.