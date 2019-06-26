رجال السلة يفوزون على روندا 68 / 59...

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جدة - عمرو شويل فاز منتخب السلة رجال بقيادة عصام عبد الحميد المدير الفنى على نظيره رواندا فى اولى مباريات التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة بنتيجة 68 / 59، والتى تقام بأوغندا. وتقام التصفيات الأفريقية بأوغندا فى الفترة من 26 وحتى 1 يوليو المقبل، بمشاركة منتخبى الرجال والسيدات. وتعتبر البطولة مؤهلة لبطولة الأفروكان على مستوى الرجال، ودورة الألعاب الأفريقية على مستوى السيدات. قائمة المنتخب تضم كل من أحمد مهيب، أحمد عزب، أيمن شوكت، هيثم كمال، رامى إبراهيم، أحمد عادل، مصطفى المكاوى، عمر هشام، باسم اليثى، وليد عبد الجواد، رميح سامح، وعصام عبد الحميد مديرا فنيا، على مستوى الرجال.

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