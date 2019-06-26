شكرا لقرائتكم صاحب أول استبعاد لعمرو وردة فى حياته: ربنا حليم ستار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني الأسبق لمنتخب الشباب ربيع ياسين ، التعليق على استبعاد صانع ألعاب المنتخب الوطني عمرو وردة من معسكر الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية. وقال ياسين في تصريح مقتضب عن استبعاد وردة "ربنا حليم ستار والمنتخب أدرى بإدارة شئونه". Advertisements وأكد المدير الفني السابق لمنتخب الشباب أن المنتخب الوطني قادر على استكمال البطولة بـ 22 لاعباً معرباً عن تمنياته بالتوفيق للفراعنة في مشوار الكان . ويعتبر ربيع ياسين أول من استبعد عمرو وردة من معسكر منتخب الشباب قبل بطولة أمم أفريقيا عام 2013 بسبب واقعة تحرش أيضاً.

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