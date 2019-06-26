أين يشاهد لاعبو الزمالك مباراة مصر والكونغو الليلة؟...

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جدة - عمرو شويل يحرص لاعبو الزمالك على متابعة مباراة مصر والكونغو من صالة فندق معسكر الفريق المقام حالياً فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف بطولة الدورى الممتاز عقب كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 . Advertisements وأدى لاعبو الزمالك مرانا بدنيا صباح اليوم، وسيتابعون فى المساء مباراة مصر والكونغو عبر شاشات التليفزيون، حيث سيلتقى المنتخبان على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، 2019،. ويتصدر منتخب أوغندا المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط فيما يحل المنتخب الوطنى فى المركز الثاني .

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