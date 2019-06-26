شكرا لقرائتكم مصر ضد الكونغو الديمقراطية .. منصور يرفض خروج السعيد من تشكيلة الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن منصور نجم الزمالك الأسبق أنه لا غنى عن وجود عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطنى فى التشكيلة الأساسية.

عبد الله السعيد أساسيا فى مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية وأكد أيمن منصور فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" أن عبد الله السعيد يمتلك إمكانيات هائلة ويمكنه التسجيل و صناعة الأهداف دائما لذلك يجب تواجد بشكل أساسى فى تشكيلة المنتخب بكافة المباريات بما فيها مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية الليلة. Advertisements وشدد نجم الزمالك الأسبق على ثقته فى سعى كافة لاعبى المنتخب الوطنى فى تقديم أداء جيد فى مباراة الكونغو الليلة لتحسين الصورة التى ظهر فى مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا أمام زيمبابوى. ويخوض المنتخب الوطنى ثانى مبارياته بكأس أمم أفريقيا فى العاشرة مساء اليوم أمام الكونغو بعدما نجح الفراعنة فى تحقيق الفوز بأولى المباريات أمام زيمبابوى بهدف وحيد.

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